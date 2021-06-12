Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Büşra Yalçıner, 4 yıllık diplomasını aldıktan sonra iş bulma ümidiyle kapı kapı gezdi, ancak bir türlü iş bulamadı.

2,5 AY KURSA GİDEREK İŞ BULDU

Bu esnada vakit geçirmek için Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin açtığı "deri eldiven düz makineci kursuna" katıldı. Bu kurs sayesinde makine kullanmayı ve deriden ağır iş eldivenleri yapmayı öğrendi. Vakit geçirmek için gittiği kursta öğrendiği bilgilerle kendine iş bulan genç, şimdi bir iş yerinde sanayi eldivenleri imâl ediyor. 4 yıllık üniversite diplomasıyla değil de 2,5 ay kursa giderek kendine iş bulan genç, herkese boş vakitlerini değerlendirme tavsiyesinde bulundu.

'İŞ BULAMIYORLARSA FARKLI ALANLARA YÖNELMELİLER'

Büşra Yalçıner, "Kursta 2,5 ayda öğrendiğim bilgiler sayesinde iş sahibi oldum. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bana meslek öğrenme imkanı sunup iş bulmamı sağladılar. Ben yeni işimde ağır sanayi ve montaj eldivenleri üretimi yapıyorum. Bu kursa katıldığım için çok mutluyum. Bence insanlar boş vakitlerini değerlendirmeliler. Üniversite bittikten sonra kendi alanlarında iş bulamıyorlarsa farklı alanlara yönelmeliler" diye konuştu.

İş bulmak için gitti ihracatçı oldu Sağlık problemleri sebebiyle sevdiği işi bırakmak mecburiyetinde kalan hukukçu Mensure Laçin, İŞKUR'dan aldığı eğitimle bugün, dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor.

Japonya'da iş bulma oranı son 7 yılın en düşük seviyesinde Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlarda iş bulma oranı, eylülde son 7 yılın en düşük seviyesine düştü.

İş bulma ihtimali en yüksek meslek veterinerlik Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek oran yüzde 82,3 ile veterinerlikte görülürken, bunu yüzde 79,3 ile mühendislik, yüzde 77,8 ile sağlık hizmetleri izledi.



