Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde iş yeri bulunan oto tamircisi Erkan Erzurum, iş yerinin konumunu belli etmek için ilginç bir yöntem seçti.

30 BİN TL'LİK TEKLİFİ REDDETTİ

Arabanın motor gibi iç aksamlarını söküp ardından çatıya vinç yardımıyla yaklaşık 10 bin TL’ye taşıttığını belirten Erzurum, Tek kapılı olan 37 yıllık spor model otomobil, tutkunlarını ise cezbediyor. Erzurum, otomobiline 7 yıl önce gelen 30 bin TL’lik teklifi reddettiğini belirterek şuan satmadığım için kimseyi beklemem, soran oldu ama satmaya niyetimiz yok” şeklinde konuştu

“İLGİNÇ BULAN ÇOK OLUYOR”

1984 model otomobilini iş yerinin çatısına tabela görevi görmesi düşüncesiyle koydurduğunu belirten Erkan Erzurum, “5 yıldır oto tamirciliği yapıyorum. Bu araç sevdiğim bir araçtı. Tek kapılı sportif FORD, Escort XR3i. Önce yapıp evimin terasına koyayım dedim. Ondan sonra burası nasip oldu, burayı açınca aracı dükkana FORD olarak amblem olsun dedim. O yüzden bunu buraya koydum. İlginç bulan çok oluyor.” dedi.



Araba fiyatına dev tosun görenlerin ilgisini çekiyor Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaş kurbanlık arayışına geçti. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde araba fiyatına satılan dev tosun vatandaşların ilgisini çekti.

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