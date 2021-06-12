Antakya-İskenderun kara yolu Uğur Mumcu Caddesi yakınındaki alt geçitte, D.K. (22) idaresindeki 02 AAB 765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen T.Ç. (41) yönetimindeki 31 SV 771 plakalı otomobille çarpıştı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Murat Özkan (19) ve Abdülkerim Tandoğan (20) kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Hakan Arslan (21) da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
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