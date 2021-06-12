Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde meydana geldi. Akan trafikte iki kadın henüz belirlenemeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri karşısındakinin darbesiyle açık olan aracın kapısına çarptı. Saç başa ayakta bir süre kavga eden iki kadın daha sonra yere düştü. Bir kadın ve erkekler yerde kavgaya devam eden kadınları güçlükle ayırdılar.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sürücüler ise yolun tıkanması nedeniyle duruma klaksonla tepki gösterdi. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga karşısında şoke olan görüntüyü çeken kişi şaşkınlığını dile getirdi.

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