Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan'da 24 yaşındaki genç okul öncesi öğretmeninin, en büyük tutkularından biri olan binicilik, sonunu getirdi. Çiftikte bindiği attan düşen talihsiz genç kız düşerek beyin kanaması geçirmesinina rdından tedavi gördüğü hastanede oldu.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Erzincan merkezde yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen olayda, okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz en büyük tutkusu olan ata binerek arazide tur atmaya başladı. Kısa bir süre sonra atın ürkerek kaçması üzerine Songül Özsöz yere düşerek kafasını çarptı. Beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

Songül Özsöz, dün hastanede hayatını kaybetti. Erzincan’da Terzibaba Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Songül öğretmenin acı haberi yakınlarını hüzne boğarken geriye at üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.

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