Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’da bir otomobilde yangın çıkması üzerine ağır yaralan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Şahsın yangın öncesi yol kenarına bıraktığı düşünülen, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim" notu üzerine ekipler harekete geçti.

ARAÇ YANGINININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıçubuk köyünden Keban ilçe yoluna bağlantı noktasında bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yanan aracı fark eden vatandaşlar jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisindeki A.A.’yı (41) çıkardı. Ağır yaralanan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"HASTANE YOLUNDAKİ BOMBAYI PATLATAN BENİM"

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri araç yakınında yol kenarında bir not buldu. Notta, “Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkisindeki bombayı patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de” yazıldığı görüldü.

Bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Şişli'de 4 otomobil kül oldu Şişli'de park halindeki 4 otomobil çıkan yangında küle döndü. Ekipler kundaklamadan şüphelenirken araştırma başlatıldı.