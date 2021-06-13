Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Yunusemre'de eşiyle kavga eden bir adam bulunduğu evi benzin dökerek yakmaya kalkıştı. Başka bir evi daha yakma tehdidince bulunan adam olay yerinden öfkeyle ayrılırken polis ekipleri peşinde düştü.

Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Tuna Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle kavga eden Aygün Ş. zemin katta bulunan evinin penceresinden içeri benzin dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşlar hemen ekiplere haber verirken yangına da ilk müdahaleyi yaptılar. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Daha sonra başka bir evi de yakacağı tehdidinde bulunan Aygün Ş. olay yerinden ayrıldı. Söylediği evin önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri Aygün Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Baba oğul kavgası kanlı bitti Henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışmaya başlayan baba oğulun arasındaki sorunun şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi sonrası kan aktı. U. O. babasını bıçaklayarak hastanelik etti. Olaya müdahaleye gelen polis ise köpek saldırısına uğrayarak yaralandı.