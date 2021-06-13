Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza attı. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, davacı-davalı kadının davasının kabulüne, davalı-davacı erkeğin davasının reddine karar vererek tarafların boşanmalarına hükmetti.

Kararı davalı-karşı davacı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararla birlikte eşi başkalarıyla kıyaslama boşanma sebebi sayılacak.

Yargıtay'dan emsal eski sevgili kararı: Bunu yapan yandı Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan çiftin davasının temyize gitmesinin ardından olaya ilişkin Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eski kız arkadaşının resimlerini aracının bagajında saklamayı güven sarsıcı davranış kabul ederek yüksek kusur saydı. Bunun üzerine eski sevgilisinin fotoğrafını saklayan koca tazminata mahkum edildi.

"GEÇİMSİZLİK MEVCUT VE SABİTTİR"

Kararda şöyle denildi:

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen erkeğin kusurlu davranışları yanında, davacı-davalı kadının da eşini ölen eski eşi ile sürekli kıyaslayarak hakaret edip aşağıladığı, eski eşine ait fotoğrafları evde görünür yerlerde bulundurduğu anlaşılmaktadır. Bu halde kadının da kusurlu davranışlarıyla taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikle bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı erkek de dava açmakta haklıdır. Davalı-davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün belirtilen sebeple bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

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