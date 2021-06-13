Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.

Alışveriş yapmak için Başiskele’de bulunan zincir marketin şubesine giden vatandaşlar, raflar arasında gezinirken ürünlerin arasında yılan olduğunu fark etti.

Yılanı görünce vatandaşlar panik içinde dışarı çıkarken, market görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YENİDEN DOĞAYA SALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince raftaki ürünlerin arasından çıkarılan yılan doğaya salındı.

Yılanların dansı kameraya yansıdı Malatya’da kayısı bahçesinde dans eden iki yılan, ilginç görüntüler oluşturdu.

Aracın motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti Aracın motor bölümüne giren yılan, sürücüye zor anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri tarafından motordan çıkarılan yılan, doğaya salındı.