Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da araştırma görevlisi olarak görev yapan ve ALS hastası olduğu öğrenilen 47 yaşındaki Alparslan Ülken, 4 gün önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Servisinde tedavi altına alındı.

BİR ANDA KENDİNİ AŞAĞI BIRAKTI

İddiaya göre apandisit ameliyatına karar verilen ve bugün ameliyat olacağı öğrenilen Ülken, ameliyat saatini beklediği sırada yanında refakatçı olan annesi lavaboya gidince tedavi gördüğü servisin penceresine çıkıp 8. kattan kendini aşağı atarak intihar etti.

AMELİYATA GÖTÜRÜLECEKTİ

Ülken, 4. katta bulunan Çocuk Cerrahi Servisinin balkonuna düştü. Alparslan Ülken'i ameliyata götürmek için odasına gelen hastane personeli pencereden sarkıp aşağı atladığını görünce feryat edip yardım istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alparslan Ülken'in düştüğü yerde hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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