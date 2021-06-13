Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Elmabahçe köyü, bu akşam silah sesleriyle yakalandı.Köyde ikamet eden iki aile arasında arazi yüzünden tartışma yaşandı. Olay kısa sürede alevlendi. Ardından silahlar çekildi. Kurşunların hedefi olan 71 yaşındaki Şükrü Turan hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.





İki kadının saç başa kavgası trafiği birbirine kattı Antalya'da iki kadının trafikte saç başa kavgası trafiği birbirine kattı. Sürücüler ise yolun tıkanması nedeniyle duruma klaksonla tepki gösterdi. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Komşuların kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar var Niğde'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga eden komşulardan 1'ı oldu, 5'i yaralandı.

Metrobüste kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Üsküdar’da metrobüste 2 kişi arasındaki tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.