Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Asrın projesi' olarak adlandırılan Kanal İstanbul'un temeli için geri sayım başladı. 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek olan törende 6 köprüden ilkinin temeli atılacak. Bölgedeki hummalı çalışmalar dikkat çekiyor.

'İLK KAZMA VURULDU' ŞEKLİNDE YORUMLANDI

Projenin yapılacağı belirtilen Sazlıbosna Barajı çevresinde başlayan hummalı çalışmalar havadan görüntülendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan çalışmalarda çok sayıda kamyonun hafriyat taşıdığı görüldü. Görüntüler, Kanal İstanbul için ilk kazmanın vurulduğu şeklinde yorumlandı.

6 KÖPRÜ YAPILACAK

Asrın projesi olarak bilinen Kanal İstanbul'da ilk köprü temeli 26 Haziran Cumartesi günü atılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacak temel ile ilk köprü Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılı olarak inşa edilecek. Kanal İstanbul projesi kapsamında toplam 6 köprü yapılacak. Toplam 1.4 milyar dolara yapılması planlanan köprülerin ikisinden raylı sistem geçirilmesi planlanırken, bu köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılacak.

YAKLAŞIK 7 YILDA TAMAMLANACAK

Kanal İstanbul projesinin toplam maliyetinin 15 milyar dolar olması planlanırken, proje ile İstanbul'a alternatif su kaynakları da sağlanacak. Proje yaklaşık 7 yılda tamamlanacak.

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu Haziranın son haftası temelinin atılması beklenen ilk köprü, "gergin eğik askılı" olarak Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek.

Kanal İstanbul’a yatırım kuyruğu Türkiye'de hayata geçirilen mega projeler için yarışan yabancı yatırımcılar, Kanal İstanbul için daha istekli. Muhalefetin projeleri hedef alan tutumuna rağmen Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ilgi var.