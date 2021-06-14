Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengo tuzlanarak tüketildiği gibi salatası ve turşusu da yapılıyor. Kısa sürede tüketilmediği taktirde tadı bozulan şelengonun fiyatı bu yıl yaklaşık 3 liradan alıcı buluyor.

İSİLİK TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Normalde Temmuz ayında başlayan hasat bu yıl yaşanan kısmi kuraklık nedeniyle yaklaşık bir ay erken başladı. Yaz sonunda hasadı yapılan şelengonun acı olanlarının şifalı olduğuna inanılıyor. Yaklaşık 45 derece sıcağın altında sabah erken saatlerde toplanan şelengo, isilik tedavisinde de kullanılıyor.

"DIŞI KARPUZA İÇİ KAVUNA BENZİYOR"

Ailesiyle birlikte tarlaya giderek şelengo toplayan Hakan Zencirci, “40-45 derece sıcağın altında bunu topluyoruz. Sıcağa dayanıklıdır. Bu yıl fiyatları yüksek bekliyorduk ama kilosu 3 liraya satılıyor. Tabi emeğimizin karşılığını vermiyor. Sabah erkenden saat 05.00’da kalkıyoruz. Saat 07.00’a kadar hal pazarına yetiştirmemiz lazım yoksa ürünümüz çöpe gider. Zaten bunun iki günde tüketilmesi lazım, tüketilmezse çöpe gider. Ürünü yetiştirerek ailemize katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

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