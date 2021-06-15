Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da meydana gelen kazada 16 yaşındaki sürücü kaza yapıp yaralı halde kaçmaya çalıştı. O halde arabadan inerek hızlıca uzaklaşan çocuk bekçiler tarafından yakalandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. M.Z.S. idaresindeki 34 ZC 2323 plakalı otomobil ile 16 yaşındaki sürücü C.C. yönetimdeki 34 DR 2061 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri yan yattı.



16 yaşındaki sürücü yaralı halde kaçarken yakalandı

Kazanın ardından yaralı halde araçtan inip kaçmaya çalışan küçük sürücüyü mahalle bekçileri yakaladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yan yatan aracın içerisindeki yaralı da bekçiler tarafından çıkartıldı. Ehliyetsiz küçük sürücü ve diğer yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri olay yerinde incele yaptı.



Öte yandan, olay yerinden geçen Milletvekili Gürsel Erol’da polislerden kazayla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





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