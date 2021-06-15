Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Bilecik  ili   Osmaneli   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde  657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’na  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği,  Belediye  Zabıta Yönetmeliği  ve  Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama  Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve   diğer   şartları   taşımak   kaydıyla,   belirtilen   boş   kadroya   açıktan   atama   yoluyla   memur alınacaktır." denildi.

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