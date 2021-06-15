Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

40 yaş üstü vatandaşlarla farklı meslek gruplarının da takvime dahil edilmesi sonrası koronavirüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar, yurdun dört bir yanında hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşılama programına 40 yaşına kadar olan kişiler ve çeşitli meslek grupları dahil olunca aşı sırası gelen hastanenin yolunu tuttu. Bodrum'da çok sayıda vatandaş, aşı olmak için sağlık kuruluşlarına başvurdu. Vatandaşların birçoğu mesai saati bitiminde randevu alınca hastane bahçesi ve hastaneye giden cadde üzerinde uzun kuyruklar oluştu. Aşı kuyruğu gece saatlerine kadar devam etti. Yüzlerce kişinin girdiği kuyruk, hastanenin alt kısmına kadar uzandı. Bodrum Devlet Hastanesi'nde gün boyunca 5 bin 600 kişinin aşılandığı öğrenildi.

Tatil için geldiği Bodrum'a aşı olduğunu söyleyen Erkul Tokalak, “Normalde turist olarak buradayız. İstanbul'dan geldik. Yarın geri döneceğiz. Kontrol ettik, aşı çıkmış. Çıkmışken burada olalım dedik" şeklinde konuştu.

Aşı olmaya gelen Osman Yeniçulha adlı vatandaş da, “Arabayı park edecek yer yok. Aşağı, anayola park edip geldim. Sırayı saat 22.00 için almıştık. Bekleyeceğiz artık. Aşılar ziyan olmasın” dedi.

Herkese aşı olmayı tavsiye eden Mustafa Turgut da “Bekledim, aşılandım. Herkes de olsun istiyorum. Ülke olarak bu şeyden kurtulalım.” dedi.

Pandemi döneminde çocukların okullarından uzak kaldığını hatırlatan Sadettin Kodal da “Özellikle bu dönemde ben çocuklar için çok üzülüyorum. Çocukların bir an önce okullara dönmesi için aşıyı vurulmamız gerekiyordu. Ben de bunun için aşı vuruldum” şeklinde konuştu.

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanacak Son dakika haberini Sağlık Bakanı Koca verdi. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar yarından itibaren aşı randevusu alabilecek, işte detaylar...

SGK'YA KAYITLI TÜM ÇALIŞANLAR AŞI YAPTIRABİLECEK

Yeni tip koronavirüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlatılan aşı seferberliğince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanma süreci başladı.

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanma süreci başladı. Kırklareli'nde sağlık kuruluşlarında aşı randevusu alan vatandaşlar saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Ufuk Usul, aşı sırasının tüm SGK'lı çalışan vatandaşlara geldiğini ve hemen randevusunu alıp aşısını olduğunu belirterek, “Uzun süredir aşı sırasının gelmesini bekliyordum. Aşı sıramız bu gün geldi ve hemen sıramı alıp aşı olmaya geldi. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes aşısını olsun” dedi.

Sağlık için aşının önemini vurgulayan Kadir Sargan, “Aşı olmayı herkese tavsiye ediyorum, çünkü sağlık için aşı olmak önemli. Aşımı oldum, artık kendimi güvende hissediyorum. Sağlık çalışanlarımızın ellerine emeklerine teşekkür ediyoruz. Bu dönemde canla başla çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan “aşı seferberliği” kapsamında Kırklareli'nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 229 bin 447 kişiye yükseldi.

Ülke genelinde ise 1. ve 2. doz aşı olan kişi sayısı 34 milyon 882 bin 364 kişiye ulaştı.

KİLİS'TE DE AŞI KUYRUĞU OLUŞTU

Kilis'te aşı olmak isteyen 40 yaş üzeri vatandaşlar ile SGK'lı çalışanlar yoğunluk oluşturdu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kilis Küçük Sanayi Sitesinde 40 yaş üzeri ile SGK'lı çalışanlara randevusuz korona aşısı yapılmaya başlandı. Sanayi Sitesi esnafı ile demirciler odası üyeleri ve vatandaşlar randevusuz aşı için kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar da kendilerine randevusuz aşı yapılması iznini veren yetkililere teşekkür etti.

İZMİR'DE AŞIYA YOĞUN TALEP

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, aşı olmaya gelen vatandaşlardan Oktay Keser (45), bu hastalıktan kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu ifade ederek, “Herkesin gönül rahatlığı ile aşı olması gerekir” dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne koronavirüs aşısı olmak için akşam saatlerinden itibaren hastaneye gelerek yoğun ilgi gösteren vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken, aşı sırası bekleyen vatandaşlardan Oktay Keser (45), aşı olmanın bilinçli olmayla alakalı olduğunu ifade etti. Keser, “Aşı olmayı bilinçli olmaya bağlıyorum ve bu hastalıktan kurtulmanın tek oluru aşı olmak, başka bir oluru yok. İnsanların aşıyla ilgili hurafeleri, komplo teorilerini düşünmemesi gerekiyor. Bence herkes gönül rahatlığıyla aşısını yaptırmalı. İlk zamanlarda aşı konusunda bocalama oldu ama şu an görünen itibari ile bir sıkıntı yok. Burada bu şekilde kalabalık varken, insanlar da ilgi gösterdiğine göre demek ki aşı var. İnşallah ikinci aşı da yeterli olur ve herkes aşısını vurulur” dedi.

"DEVLETİMİZİN SUNDUĞU İMKANLARDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Aşı vurulmaya gelen vatandaşlardan Necip Kırgız (45), aşı karşıtlığı olabilir ama ben de aşımı vurulmaya geldim diyerek, “Devletimize güveniyoruz ve devletimizin sunduğu imkanlarından faydalanmak istiyoruz. Bugün Türkiye genelinde 750 bin kişi aşı için başvurmuş diye duyduk. Aşı geldikçe ve aşı olması gerekenlerin imkanı da çoğaldıkça, iş çıkışı olunca da yoğunluk oluyor. Birçok ülke aşı bulamıyor ama bizim devletimiz bugün Sputnik V aşısı içinde kayıt almaya başladı. Bu bizler için iyi bir imkan” diye ifade etti. Aşı sırası bekleyenlerden Ali Aksoy (45) ise “Bu hastalık çok yaygın bir hastalık olduğu için herkesin aşısını yaptırmasını isterim. Market sektöründe çalıştığım için devamlı insanlar ile iç içeyiz. Herkes aşısını yaptırırsa bu hastalık kimseye bulaşmaz ve kısa sürede biter. Temennimiz bu yönde” diye konuştu.

Sevindiren tespit: Covid aşıları Hindistan varyantına karşı da koruyor İngiltere Halk Sağlığı İdaresi tarafından yapılan araştırma, Covid aşılarının virüsün Hindistan varyantına (Delta) karşı da koruma sağladığını ortaya koydu.

İngiltere baş sağlık danışmanı: Çocuklara da aşı yapabiliriz İngiltere'de hükumetin Baş Sağlık Danışmanı Prof. Chris Whitty, eğitimlerinin aksamaması için çocuklara da Covid aşısı yapılmasını değerlendirdiklerini söyledi.