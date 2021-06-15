Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ataşehir’de Küçükbakkalköy mahallesinde meydana geldi.

PERSONELİN MAAŞINI ÖDEYECEKTİ

Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek, personelin maaşını ödemek üzere SAS Holding binasının önüne geldiği sırada kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı.

BAŞINDAN VURULDU

Elinde bulunan para dolu çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren kadın kar maskeli saldırganların silahını ateşlemesi sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Kadına yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar hızla olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sibel K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sibel. K.’ya yardım etmeye çalışan Aydın Mert’in ise kolundan yaralandı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Hastaneye kaldırılan Aydın Mert’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öne dövdüler sonra gasp edip, hastane önüne bıraktılar Aydın’ın Çine ilçesinde bir kişiyi zorla araca bindirdikten sonra dövüp, gasp ettikten sonra aynı araçla hastaneye bırakan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darp edilen şahsın hastaneye bırakılışı güvenlik kameralarına yansıdı.

ATM'de gaspçı dehşeti Adana’nın Kozan ilçesinde ATM'de para yatırmak isteyen bir kişi, bıçaklı saldırgan tarafından gasp edildi. Gencin gasp edilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.