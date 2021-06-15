Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan'da babası ile ırmak kenarına balık tutmak üzere giden 15 yaşındaki çocuk bir daha evine dönemedi. Dengesini kaybederek ırmağa düşen talihsiz çocuk akıntıya kapılarak boğuldu.

BİR BABANIN EN ÇARESİZ ANI

Yoğurtlu beldesindeki Karasu Nehri kolunda babası Fatih Yolci ile balık avlamak için suya giren ve ağ germek isterken aniden dengesini kaybeden Yakup Yolci (15) akıntıya kapıldı.

Baba Fatih Yolci, akıntıyla gözden kaybolan oğlunu kurtaramayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma, AFAD, JAK ile itfaiye ekipleri su yüzeyinde ve altında arama çalışması başlattı.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Halil Aksoylu da bölgede yapılan çalışmaları koordine etti.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çalışmalar sonucu AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Yakup Yolci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolci, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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