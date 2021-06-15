Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürek yakan haber Eskişehir'den geldi. Hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması üzerine araç içerisindeki 5 kişilik aileden geriye ağır yaralı 3 kişi kaldı.

ANNE KIZ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Ankara-Eskişehir karayolunda Sivrihisar ilçesinde meydana geldi. Abdullah Ç. (41) idaresindeki hafif ticari araç, dinlenme tesisinden yola çıkan Eyüp G. (37) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan anne Ezel Ç. (40) ile kızı Kevser Gül Ç. (14) olay yerinde hayatını kaybederken, baba Abdullah Ç. ile oğulları Mahfuzhan Ç. (16), Yusuf Berahan Ç. (12) ağır yaralandı.

BABA VE OĞULLARI TEDAVİ ALTINDA

Yaralılardan Mahfuzhan Ç. ve Yusuf Berahan Ç., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Abdullah Ç. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri tır sürücüsü Eyüp G.’yi gözaltına aldı.

Kaza yapan 16 yaşındaki sürücü kaçarken yakalandı Elazığ'da iki araba çarpıştı, kazada 2 kişi de yaralandı. Kazaya karışıp yaralanan 16 yaşındaki sürücü ise o halde kaçarken yakalandı.

Gaziantep'te korkunç kaza, çok sayıda ölü ve yaralı var Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobilin taklalar atarak yol kenarına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.