Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı Malatya'da yaşandı. 10 kişilik kalpazan ekibi, 75 daireyi yüzlerce kişiye sattı. Olayın sonunda hem parasından hem de ev sahibi olama hayalinden olan mağdurların şikayetleriyle gerçek gün yüzüne çıktı.

4 KİŞİ FİRARİ

Malatya’da bir firmadan daire satın alan, ancak dairelerini teslim alamayarak dolandırıldıklarını ileri süren çok sayıda kişinin şikayeti üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ilgili firmanın satışa sunduğu 75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenirken, aralarında firma sahibi ve yetkililerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak 4 kişinin de arandığı öğrenilirken olayla ilgili başlatılan tahkikatın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

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