Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tweet atarak aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya "İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı. Toplamda 6 milyon 168 bin 515 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı. 1. doz: 3 milyon 916 bin 959, 2. doz: 2 milyon 251 bin 556, toplamda 6 milyon 168 bin 515 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.

Aşılanacak yeni meslek ve yaş grupları neler olacak, aşı tedariki ne durumda gibi konular da kurulun gündeminde olacak.

Gün içinde randevu ve aşı uygulaması başladı Sağlık Bakanı Koca, 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması'nı başlattıklarını duyurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden aşı çağrısı İstanbul'da yarın için 484 bin 483 aşı kapasitesi ile randevuların açıldığını hatırlatan İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, vatandaşları rekor kırmaya davet etti.