Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen ilk bilgilere göre polis ekipleri, bir grup suçluya yönelik edindiği istihbarat çerçevesinde Ortakent Giritliler Sokak'ta bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında zanlıların emniyet güçlerine silahla karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma başladı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 emniyet mensubu yaralandı.

Çatışma bilgisi alınması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Ambulansa alınan yaralı polislerden biri Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne diğeri ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Çok sayıda polis ekibi saldırganları yakalamak için alarma geçerken, olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi.