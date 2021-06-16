Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten olay Bursa'da gerçekleşti. 10 ile 15 yaş arası bir grup çocuk pompalı silahlarla sokaklarda dehşet saçtı. Polislere aldırış etmeyen çocuklar devriye ekipleri önünde hiçbir şey yokmuş gibi havaya ateş etmeye devam etti.

SOKAKLARA DAĞILARAK KAÇTILAR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri devriye gezerken bir grup genç polislerin karşısında sokak üzerinde havaya pompalı tüfekle ve silah ile ateş açtı. Ateş açan genç grup daha sonra sokaklara dağılarak kaçtı. Ateş açmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler sokak üzerinde evlere girerek genç grubu gözaltına aldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Herhangi bir olay yaşanmaması için ekipler çevrede güvenlik önlemi alındı. Evlerde yapılan aramada bir bir adet pompalı tüfek ve bir adet ise silah ele geçirildi. Olay anı sokak üzerinde devriye atan ekiplerden biri olayı başka bir polis memuruna anlatırken anbean kameralar tarafından kaydedildi. Gözaltına alanın gençlerin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul’da pompalı dehşeti: 3 yaralı, 3 gözaltı Kağıthane’de gürültü kavgası sonrası bir grubun kebapçı dükkanını basması sonucu çıkan kavgada, iş yeri sahibi pompalı tüfekle 1’ini kafasından olmak üzere 2 kişiyi yaraladı. Kendisinin de göğsünden vurularak yaralandığı olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3 şüpheli ise Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Pompalı tüfek ve tabancalar ise ele geçirildi.