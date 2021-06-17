Operasyonda şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz için tören düzenlendi.
Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Bodrum, Menteşe Kaymakamı ve belediye başkanları ile şehidin silah arkadaşları katıldı.
Denizli Buldan ilçesinde toprağa verilecek olan 26 yaşındaki şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene anne Nursel ve babası Şahin Yangöz de katıldı. Anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekerken, sağlık ekipleri kendilerine refakat etti.
Törende şehit polis memuru Ercan Yangöz’ün özgeçmişi okundu. 2015 yılında Aydın Polis Okulundan mezun olan şehit polis Yangöz, ilk görev yeri olan Şırnak’tan 2017 yılında Muğla’ya ataması yapıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğinde görevli şehit polis, 16 Haziran tarihinde Bodrum Ortakent Mahallesi'nde operasyon esnasında araçtan açılan ateş sonrası ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Bodrum'da polise silahlı saldırı: 1 şehit 1 yaralı Muğla'nın Bodrum ilçesinde polise düzenlenen silahlı saldırıda 1 emniyet görevlisi şehit oldu, 1 emniyet görevlisi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Denizli'ye şehit ateşi düştü Bodrum'da şüpheli kişileri takip ederken silahla vurularak şehit edilen polis Ercan Yangoz'un acı haberi ailesine verildi.
Şehit Er Muhammet Ali Akın son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda yaralanan ve yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybederek şehit olan Piyade Er Muhammed Ali Akın'ın cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.
Şehit polis memuru için Muğla’da tören düzenlendi
Bodrum’un Ortakent Mahallesi'ndeki operasyonda şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.
Operasyonda şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz için tören düzenlendi.
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