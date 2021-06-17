Hüseyin Elgün (51) traktörü ile serasının içindeki atıkları temizledikten sonra dökmek için gittiği dereye traktörü ile uçtu.
BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ
Uçuruma yuvarlanan ve devrilen traktörün altında kalan Elgün, deredeki suyun içinde boğularak, hayatını kaybetti.
Olayı gören seradaki çalışan işçiler durumu 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemede Elgün'ün hayatını kaybettiği anlaşıldı.
2 ÇOCUK BABASI
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Elgün'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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İki çocuk babası adam devrilen traktörün altında can verdi
Antalya'nın Serik ilçesinde traktörüyle sera temizliği yapan 51 yaşındaki adam traktörün dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Hüseyin Elgün (51) traktörü ile serasının içindeki atıkları temizledikten sonra dökmek için gittiği dereye traktörü ile uçtu.
Kaynak: İHA
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