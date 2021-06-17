Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Mardin-Midyat Karayolu Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin’den Midyat‘a doğru seyir halinde olan pikap, öğretmen servisine arkadan çarptı.

2 ŞOFÖR VE 7 ÖĞRETMEN YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan şoförler M.N.A. ve K.B. ile öğretmenler M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B. ve O.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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