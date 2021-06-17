Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fıtık ameliyatı olan ve 3 gündür hastanede tedavi gören Ö.A.'nın (55) taburcu olmasına karar verildi.

Samsun'da sağlık personeline saldırı

PANSUMAN TEPKİSİ

Bu sırada sağlık memuru Hamza D. (56), Ö.A.'ya pansuman yaptığı sırada Ö.A., pansuman bandının canını yaktığını ileri sürüp tepki gösterdi.

Hasta Ö.A.'nın oğlu T.A.'nın (27), sağlık memuru Hamza D.'nin yüzüne yumruk attığı iddia edildi.

7 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ

Yüzünden ve kolundan yaralanan sağlık memuru Hamza D. görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Hamza D.'ye 7 gün iş göremez raporu verildi.

T.A. ise İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihar mı, cinayet mi? Sağlık personeli hastanede ölü bulundu İzmir'de bir sağlık çalışanı, çalıştığı hastanede göğsünden vurulmuş halde bulundu.