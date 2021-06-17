Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında saat 16.00 sıralarında Portekiz bandralı As Rosaila adlı gemi içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler kurtarma çalışma başlattı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KURTARILDI

​Çalışmalarda batan balıkçı teknesindeki bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi de kurtarıldı. Kurtarılan 2 kişiden biri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca yarı batık teknenin Poyraz Limanı'na çekildiği ve kaza nedeniyle deniz kirliliği yaşanmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Boğazı'nda yaşanan kaza sonrası Valilikten bir açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı AS ROSAILA isimli ticari gemi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirilmiştir." denilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörü, KEGM-8 ve Tahliyesi-1 botu ile balıkadamların olay bölgesine sevk edildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Olay bölgesinde ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda; batan balıkçı teknesinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişi kurtarılmıştır. Kurtarılan iki kişiden biri hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Rusya'da batan geminin mürettebatı son anda kurtarıldı Rusya'da su altı tarama gemisi kıyıya çekildiği sırada battı. Geminin batış anı ve kaptan ile bir personelin ölümden son anda kurtarıldığı saniyeler kameralara yansıdı.

İran donanmasının en büyük gemisi battı İran Deniz Kuvvetlerine ait "Hark" adlı askeri geminin Umman Denizi'nde battığı bildirildi.