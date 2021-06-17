Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten olay Kayseri'de meydana geldi. İngiltere'de yaşayan adamın polisi arayarak dini nikahlı eşini şikayet etmesi ile korkunç gerçek ortaya çıktı.

"SİGARA VE İLAÇ İÇİRDİ"

İngiltere'de kalan T.Ö, polisi arayarak dini nikahla yaşadığı Ö.Ö'nün oğullarına sigara ve ilaç içirdiği ihbarında bulundu. Talas ilçesinde yaşadığı tespit edilen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ö.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, savcılıktaki ifadesinde soruşturma dosyasındaki çocuğunun sigara içtiği görüntüleri kendisinin çekmediğini, eşinin teyzesinin kızının çektiğini iddia ettiği kaydedildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Zanlı Ö.Ö'nün "Videoyu çekip eşime göndermişler. Bu videoyu çekmelerini eşim istemiş. Ayrıca ben çocuğuma ilaç içirmedim. Hap tabletinin ağzı zaten açıktı. Ben içine mercimek koydum. T.Ö, eşim olduğu için gönderdiğim özel videoları rızam olmadığı halde sosyal medyada paylaştı. Tanıdıklarıma gönderdiği için, bizi rahat bırakması için, korksun diye yaptım. Videolarımı rızam dışında paylaşan T.Ö'den şikayetçiyim." dediği öğrenildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ö.Ö. tutuklandı, çocuğu devlet korumasına alındı.

Üç çocuğunu boğarak öldüren anne suçsuz bulundu İngiltere’nin Newcastle şehrinde Andrew McGinley, 24 Haziran’da eve geldiğinde 3, 7 ve 9 yaşlarındaki üç çocuğunu boğularak öldürülmüş halde buldu. Çocukların annesi Deirdre Morley (44) hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Psikolojik durumu göz önünde bulundurulan anne suçsuz bulunarak ceza almadı.

Cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı Adıyaman’da, cinnet getiren anne 3 yaşındaki öz çocuğunu bıçak ile rehin aldı. Annesi tarafından rehin alınan çocuk, yaklaşık 4 saatlik ikna çalışmaları sonrası operasyonla kurtarıldı.