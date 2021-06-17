Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yahşi Mahallesi Giritli Sokak üzerinde 2 polisin silahlı saldırıya uğradığı ve 26 yaşındaki polis Ercan Yangöz’ün şehit olduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Şehit edilen polisin çatışma görüntüleri ortaya çıktı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çarşamba günü saat 17.30 sularında, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak üzerindeki olayda 26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz’ün şehit olduğu, polis memuru Abdulkadir Doğan’ın da yaralandığı olayla ilgili 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından polis memuruna silahla ateş ettiğini itiraf ettiği öğrenilen 47 yaşındaki “Çakal” lakaplı F.Ö'nün, silah kaçakçılığı da dahil olmak üzere birçok suç kaydı olduğu belirtildi.

TOPLAM 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından 4 kişi, polis memurunun şehit edildiği bölgede kıskıvrak yakalanırken 2 kişi ise Aydın’ın Söke ilçesinde yakalanmıştı.

Gün boyu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltı sayısının toplamda 15 kişiye yükseldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şehit polis memuru için Muğla’da tören düzenlendi Bodrum’un Ortakent Mahallesi'ndeki operasyonda şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Bodrum'da polise silahlı saldırı: 1 şehit 1 yaralı Muğla'nın Bodrum ilçesinde polise düzenlenen silahlı saldırıda 1 emniyet görevlisi şehit oldu, 1 emniyet görevlisi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.