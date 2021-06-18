Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da inanılmaz anlar yaşandı. Film sahnesini aratmayacak saldırıda, restorana kurşun yağdıran silahlı saldırganlar polisle çatışarak balkonda yatan bir kadını da yaraladı.

POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler bir restorandın önüne gelerek kapısına ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri polise ihbarda bulunması üzerine saldırganlar olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş ederek ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı.

BALKONDA UYURKEN BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI

Şüphelilerin polisle çatışmaya girdiği sırada balkonda uyuyan F.İ. de (45) koluna isabet eden kurşunla yaralandı. F.İ. çağrılan ambulansla ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, saldırganların yakalanması için bölgede özel harekat polislerinin katılımıyla operasyon başlattı.

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