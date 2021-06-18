Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı verilerini açıkladı. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok vaka görülen iller Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat olurken, her 100 bin kişide en az vaka ise Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin'de görüldü.

Trakya'da ise Covid-19 vaka sayıları önceki haftaya göre yükseldi.

EDİRNE'DE VAKA SAYISI GEÇEN HAFTAYA GÖRE ARTTI

Edirne, risk haritasında düşük riskli illeri simgeleyen 'mavi' rengini korudu. Kent, son verilere göre en az vaka sayısı olan illerden olmasına rağmen vaka sayısı geçen haftaya göre arttı. İlde geçen hafta her 100 bin kişide 13,69 olan vaka sayısı 16,43'e yükseldi.

KIRKLARELİ TURUNCU KATEGORİDE

'Yüksek riskli iller' arasında bulunan yani turuncu kategoride yer alan Kırklareli'de geçen hafta her 100 bin kişide 50,51 olan vaka sayısı 58,05'e yükseldi.

Trakya'da vaka sayılarında yaşanan artışın en önemli nedeninin ev ziyaretleri olduğu belirlendi. Yapılan uyarılarda bu tür görüşmelerin önlenmesi ve vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması gerektiği belirtildi.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

TEKİRDAĞ'DA DA YÜKSELİŞ VAR

'Orta riskli iller' (sarı) kategorisindeki Tekirdağ'da ise geçen hafta 49,57 olan vaka sayısı 49,86'a yükseldi.

Aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından bu haftaya kadar azalma devam ediyordu, son verilerde ise 3 kentte de bir miktar vaka artışının olduğu görüldü.

Trakya'daki son haftalarda vaka sayıları değişimi şöyle gerçekleşti:

1-7 Mayıs 8-14 Mayıs 15-21 Mayıs 22-28 Mayıs 29 Mayıs- 4 Haziran 5 - 11 Haziran Edirne 204,53 82,16 62,54 29,43 13,69 16,43 Kırklareli 287,23 153,43 108,64 78,51 50,51 58,05 Tekirdağ 318,48 132,83 90,84 58,92 49,57 49,86



AŞILAMADA SON DURUM

Edirne, nüfusuna oranla en çok doz aşı yapılan il olma özelliğini koruyor. Kırklareli en çok doz aşı yapılan ilk 10 il arasında Tekirdağ ise orta sıralarda yer alıyor.

Aşılamanın başladığı tarihten bugüne kadar Edirne'de 302 bin 61, Kırklareli'nde 252 bin 924, Tekirdağ'da ise 535 bin 667 doz aşı yapıldı.

Yurt genelinde 35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması başladı Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 35 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.