Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza Gaziantep'te meydana geldi. Kınaya gitmek üzere yola çıkan ailenin mutluluğu kısa sürdü. 5'i çocuk 10 kişinin bulunduğu araç kontrolden çıkarak civardaki tarlaya doğru takla atarak uçtu.

VİRAJI ALAMAYINCA TARLAYA UÇTU

Kaza, İslahiye ilçesi Hasanyök Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kınaya giden Uğur Ö. Yönetimindeki hafif ticari araç, virajı alamayınca taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan Uğur Ö., Esra Ö., Dilek Ö, Ayşegül Ö., Eren Yılmaz Ö., Meryem Ö., Nimet Ecrin B., Emre Ö., Ahmet Can B., Zeynep B. yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkartılarak ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

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