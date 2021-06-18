Türkiye'yi kahreden Ecrin bebek cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Herkes o küçük yavrunun vahşice ölümüne ağlamıştı Deniz Kurnaz ise aranıyordu son dakika haberi az önce geldi. Kurnaz sahte kimlik ile yakalandı, işte detaylar... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2019 yılında evinin önünden oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın üvey babası Deniz Kurnaz, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde sahte kimlik ile yakalandı.
Türkiye bu olayı konuşmuştu : Ecrin'in ölümüyle ilgili flaş gelişme Geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğu belirlenirken, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ecrin bebeğin annesi canlı yayında itiraf etmişti...
Daha önce bir televizyon programında anne Sevcan Kurnaz tarafından itiraf edilen fuhuş iddiaları ile gündeme gelen üvey baba Deniz Kurnaz, Dursunbey Emniyetinin yürüttüğü büyük operasyonla yakalandı.
Ecrin Kurnaz’ın öz amcası İbrahim Kurnaz'dan yürek dağlayan açıklamalar Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Olayla ilgili konuşan Ecrin’in öz amcası İbrahim Kurnaz, “Çok üzücü bir olay. Suçlu varsa cezasını çeksin” dedi.
İnşaatlarda çalışarak saklandı
Hakkında arama kararı olan Deniz Kurnaz’ın 6 aydır Dursunbey ilçesinde inşaatlarda çalıştığı öğrenilirken, şahsın yapılan istihbarat çalışmaları sonrası Dursunbey Emniyeti tarafından yakalandığı öğrenildi.
Sahte kimlikle yakalandı
Üzerinde başkasına ait sahte kimlikle yakalanan Kurnaz, emniyete verdiği ifadede kimliğini itiraf etti. Alınan ifade sonrası mahkemeye çıkarılan Deniz Kurnaz, ‘fuhuş yaptırmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ iddiasıyla tutuklanarak, Kepsut L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Olayın geçmişi
27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetim yaptıkları arazide, Ecrin bebeğin kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet bulmuştu. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemiklerde bulunmuştu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplanmış ve kemikler, Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.
Ecrin bebeğin üvey babası, babaannesi ve 2 kişiye tutuklama Samsun’da 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren ve ardından mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Üvey baba D.K. ve üvey babaanne H.K. tutuklananlar arasında yer aldı.
Türkiye Ecrin bebeğe ağlamıştı, aranan üvey babası yakalandı!
2019 yılında Samsun'dan gelen haber tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. 1,5 yaşındaki Ecrin bebek kaybolmuş arkasında da bir çok şahibe bırakmıştı. Sonrasında cesedi bulunan küçük yavru herkesi üzüntüye boğmuştu, üvey babası hakkında ise arama vardı flaş haber az önce geldi yakalandı...
Türkiye'yi kahreden Ecrin bebek cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Herkes o küçük yavrunun vahşice ölümüne ağlamıştı Deniz Kurnaz ise aranıyordu son dakika haberi az önce geldi. Kurnaz sahte kimlik ile yakalandı, işte detaylar... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2019 yılında evinin önünden oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın üvey babası Deniz Kurnaz, Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde sahte kimlik ile yakalandı.
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