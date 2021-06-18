Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sebebiyle uzun süredir vatanlarını ziyaret edemeyen gurbetçiler, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan peyderpey giriş yapmaya başladı. Bulgaristan sınırını geçerek Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, mutluluktan gözyaşı döktü.

"BURAYA GELİNCE TOPRAĞI ÖPÜYORUM"

Almanya'da yaşayan Raif Uçar da duygulananlardan biri oldu. Memlekete olmanın huzurunu yaşadığını belirten Uçar "Türk bayrağını görünce duygulandım. Gözyaşlarımı tutamadım. Vatan özlemi çok başka. Çok duygulanıyoruz Türkiye'ye girince. Yılların birikimi bu, 40 yıldır gurbetteyiz. Anlatamam duygularımı. Buraya gelince hemen toprağımı öpüyorum" dedi.



Gurbetçilere iyi haber! Araç izin süresi uzatıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldı" açıklamasında bulundu.

"SILA ÖZLEMİ GURBETÇİNİN ÇİLESİ"

Baba ocağı Sivas'a giden Alaattin Küçükkaya ise Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi. Vatanına girişte ayrı bir mutluluk yaşadığını anlatan Küçükkaya "Sıla özlemini gurbetçiler hep çekiyor. Özlem içimizde. Gelişler başladı, oldukça yoğunluk var. Ağustos ayının sonuna kadar gurbetçilerin akını olur" ifadelerini kullandı.

Gurbetçi vatandaşlar için flaş karar! Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, gurbetçileri sevindiren kritik bir karara imza attı.

"BURADA GÜVENDEYİZ"

Ayşe Balta da ana vatana gelmenin sevincini yaşadıklarını belirterek "Çok mutluyuz. Çok iyiyiz, şükrediyoruz. Memleketimizle her zaman gurur duyuyoruz. Türk bayrağının altına girince kendimizi çok rahat ve güvende hissediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Covid-19 salgını nedeniyle geçen sene Türkiye'ye gelmekte zorluk yaşayan gurbetçilerin yurda girişlerinde bu yıl yoğunluk bekleniyor.

Gurbetçiler akın akın gelmeye devam ediyor! Kapıkule'de 1 ayda 102 bin 586 yolcu Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine güvenen yurt dışında yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yurda gelmeye devam ediyor.