Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir manav ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Şahıslar, manavı soğan ile darbetti. Saldırganlar kaçarken dükkân sahibi polise gidip şikâyetçi oldu. Bunun üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Ekipler, Y.A, M.E, B.K, A.A, A.N, M.A.D. ve M.W.S'yi gözaltına aldı. Zanlıların sorgusu sürerken polis 2 şüpheliyi daha arıyor.

Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı Mardin'de iki aile arasından çıkan tartışmada silahlar patladı. Kavgada kan aktı.

İki kadının saç başa kavgası trafiği birbirine kattı Antalya'da iki kadının trafikte saç başa kavgası trafiği birbirine kattı. Sürücüler ise yolun tıkanması nedeniyle duruma klaksonla tepki gösterdi. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.