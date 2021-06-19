Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de trafikte makas atarak ilerleyen magandayı uyaran çift hayatının şokunu yaşadı. Saldırgan şahıs, kendisini uyaran otomobili durdurup ardı ardına 16 el ateş ederek araç içerisinde bulunan genç kadını boynundan yaraladı.

ARAÇLARINI DURDURDU

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobilin kimliği belirlenemeyen sürücüsü, kendisini uyaran otomobilin içindeki yeni evli çift Ferdi Ç.Ü. ve Eda G.Ü. ile tartıştı. Trafik magandası, trafikte bir süre daha devam eden tartışmanın ardından, sözlü tartışmaya girdiği genç çiftten otomobillerini durdurmasını istedi.

2 GÜN ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Aracından iner inmez belindeki silahına sarılan maganda, 2 gün önce evlenen Ferdi Ç.Ü. ve Eda G.Ü. çiftinin içinde bulunduğu otomobile peş peşe 16 el ateş etti. Çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ardı ardına tetiğe basan maganda, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Silahtan çıkan kurşunlardan birisinin boynuna isabet ettiği Eda G. Ü. kanlar içinde kaldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Ferdi Ç.Ü., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Eda G. Ü'yü yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Eda G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kayıplara karışan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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Sevgilisine ve arkadaşına kurşun yağdırdı Bursa’da, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından evinin önünde tabancayla vurulan kadın ve arkadaşı, hastanede tedavi altına alındı.