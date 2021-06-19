Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Sincan ilçesinde boş arazide bulunan yeni yapılmış mezar, ortalığı adeta ayağa kaldırdı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Sincan Emniyet Müdürlüğü, üzerinde 'insanlık ölmüş' yazan mezarı açtı. Açılan mezarın boş olduğu anlaşıldı.

MEZARI YAPAN KİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra mezarı yapan kişi ortaya çıktı. Mezarı yaptıktan sonra görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve Sincan ilçesinde esnaf olduğu öğrenilen Uğur Akgül, polise giderek mezarı kendisinin yaptığını söyledi. Polis ekipleri tarafından sorgulanan Uğur Akgül'ün savcılık tarafından da ifadesi alınacağı öğrenildi.

"İNSANLIĞI GÖMDÜM"

Akgül, mezarı neden yaptığının sorulması üzerine, "Tüm çevreme kızdım, 'insanlık ölmüş' dedim. Böyle sosyal video çekmeye karar verdim. Olayın polise yansıdığını duydum. Polis mezarın boş olduğunu gördü. Savcılığa ifade vermeye çağırdı" dedi.

"Vurdum kazmayı insanlığı gömdüm" diyen Akgül, "Kimsenin kimseye saygısı, sevgisi kalmamış, en iyisi insanlığı gömmek dedim, gömdüm" diye olayı anlattı.