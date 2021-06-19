Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Şubat akşamı neredeyse tüm Türkiye'de aynı anda gökyüzünde görülen ışık huzmesi sonrası, bazı illerde vatandaşlar göktaşı bulduklarını söylemiş ve bu durum herkeste heyecana neden olmuştu. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mithat İsevi, yeryüzüne düşen meteoru kendi fındık bahçesinde bulduğunu iddia etti.

1,5 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Fındık bahçesinde ablası ile birlikte çalışırken göktaşına benzer bir cisim bulan İsevi, yaptığı araştırmalar sonrası taşın 27 Şubat akşamı saat 22.57'de gökyüzünde oluşan ışık huzmesi ile birlikte düşen göktaşı olduğunu söyledi. Mıknatısın taşa yapıştığını söyleyen İsevi, 1,5 kilogram ağırlığındaki taşa iyi bir teklif gelmesi durumunda taşı satabileceğini ifade etti.

"YAPISI DEMİR GİBİ"

"Mıknatısla denedik, mıknatıs etkileşim kurarak taşla birbirini tutuyor" diyen İsevi, "Yapısı demir gibi ve kokusunun ise kaynaklı demir kokusu gibi olduğunu gördük. Kilogram olarak yaklaşık 1,5 kilogram civarında. En büyüğünü 750 gram, 1 ufağı 450 gram ve en küçüğünü ise 150 gram olarak tarttık. Taşlar fındık bahçesinde birbirlerine yakın çevrelere düşmüşlerdi" dedi.

"İYİ BİR TEKLİF GELİRSE SATMAYI DÜŞÜNÜRÜM"

Evinde taş koleksiyonu biriktiren ve iyi bir teklif gelmesi durumunda taşları satabileceğini söyleyen İsevi, "Bu taşları şu anda satmayı düşünmüyorum. Çünkü evimde farklı görünümlü taş koleksiyonum var. Ben elimde bunları değerlendirmeyi düşünüyorum. Tabii şu an satmayabilirim ama iyi bir teklifte gelirse satmayı düşünürüm" diye konuştu.

Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor Sinop’ta tarlasında gezerken gökten yanı başına servet düşen adam, göktaşları için teklif edilen 150 bin doları kabul etmedi. Tarlayı iyice araştırıp bulduğu parça sayısını artıran yaşlı adam, daha önce 3 kilo gelen taşlar için 1 milyon TL isterken, bulduklarının yaklaşık 10 kilograma çıkmasıyla fiyatı da 3 milyon TL’ye çıkardı.