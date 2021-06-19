Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çinli iş adamı Zeytinburnu'nda gasp dehşeti yaşadı. 31 Mayıs Pazartesi günü meydana gelen olayda, akşam saatlerinde evine gitmek için iş yerinden çıkan Çinli iş adamı A.A, 2 şüpheli tarafından gaspa uğradı. Üzerindeki 4 külçe altını alıp hızla uzaklaşan gaspçıları gören A.A., yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra durumu polise bildirdi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri, yoğun çalışmaları neticesinde 5 şüphelinin izini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Gasp Büro ekipleri, olaydan birkaç gün sonra şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Rüstem A., Dilyar U. Tursun A , Abdullakh D, Alı S., Mukhitdin M. ve Ali A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Mukhittin M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ GASPÇI BÖYLE KAÇTI

Öte yandan güvenlik kameralarında Çinli iş adamını gasp eden şahısların kaçış anları da kameraya yansıdı.