Korkunç olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Taşçeken (15), dayısı Ferhat Ceylan'ın (44) kullandığı traktörle tarlaya giderken bozuk yolda bir anlık dikkatsizlik sonucu yere düştü.
Traktör üzerinden geçti
Yere düşen gencin üzerinden traktör geçti. Feci olayda ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti. Dayı, Kestel Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İki çocuk babası adam devrilen traktörün altında can verdi Antalya'nın Serik ilçesinde traktörüyle sera temizliği yapan 51 yaşındaki adam traktörün dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Acı olay! 2 çocuk annesi kadın traktör kazasında hayatını kaybetti Manisa'da meydana gelen olayda, seyir halindeyken rampadan uçuruma ters takla atarak devrilen traktörün kadın sürücüsü hayatını kaybetti.
15 yaşındaki genç dayısının kullandığı traktörün altında kaldı
Bursa'da meydana gelen feci kazada 15 yaşındaki bir genç dayısının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi.
Korkunç olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Taşçeken (15), dayısı Ferhat Ceylan'ın (44) kullandığı traktörle tarlaya giderken bozuk yolda bir anlık dikkatsizlik sonucu yere düştü.
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