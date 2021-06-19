Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM, yağmur sonrası zincirleme kaza faciasıyla karşı karşıya kaldı. 1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobil olmak üzere toplamda 15 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

KAZAYA 15 ARAÇ KARIŞTI

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde yağış sonrasında yaklaşık 300 metrelik mesafede ardı ardına trafik kazaları meydana geldi. 1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada otoyol adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrasında otoyolun İstanbul istikameti geçici süreyle trafiğe kapandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce kazada yaralanan Ş.A., E.A., K.T., B.G. ve N.M. isimli 41 YK 468 plakalı kamyon sürücüsü olmak üzere toplam 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde trafik 2 şeritten verilmeye başlanıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Öte yandan, kamyonda bulunan ve yola savrulan keresteler de Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yoldan kaldırıldı.

İSTANBUL İSTİKAMETİNDE TRAFİĞE NEDEN OLDU

Kazayı anlatan Gökhan Akçabozan, “Bu bölgede ikamet ediyorum. 16.48 sıralarında bir fren sesi geldi ve daha sonrasında ise kazalar peş peşe geldi. 3 tane yaralı olduğunun bilgisini aldık. 13 araç farklı yerlerde kazaya karıştı. Şuanda İstanbul istikametinde trafiğin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor” dedi.

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