Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapıldı. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, deprem saat 21.44'te meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olan 3.8 büyüklüğündeki deprem Datça'da hissedildi.

Herhangi bir sorun yaşanmadı

Depremin derinliği, 2.81 kilometre olarak belirlenirken zelzele sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.



İstanbul'da deprem meydana geldi (19 Haziran son depremler) Son dakika haberi: İstanbul'da deprem meydana geldi. İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kartal olarak açıklandı.



Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu Son dakika deprem haberi Muğla'dan geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi.



