Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kısıtlama sakinliği yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 'kademeli normalleşme' sürecinde uygulanacak tedbirleri açıklamış, cumartesi günleri olan kısıtlama kaldırılmış ve sadece yurt genelinde pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Bu uygulama kapsamında İstanbul, güne sessiz başladı.

TAKSİM'DE AZ SAYIDA TURİST BULUNUYOR

Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim. İstiklal Caddesi'nde ise kontrol noktalarından geçen az sayıda turist bulunuyor.

Vatandaşların uğrak yerlerinden Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeridinde de sakinlik gözleniyor. Sultanahmet'te de az sayıda turist hareketliliği gözlenirken, meydana girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında kısıtlamadan muaf tutulan kişilerin izin belgeleri inceleniyor.

İZİN BELGELERİ KONTROL EDİLİYOR

Trafik ekipleri, D-100 kara yolu, TEM otoyolu ve işlek ana caddelerde belirli noktalarda sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 1

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, saat 10.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 1 ölçüldü.

Türkiye genelinde dün saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek.

Yola çıkacaklar dikkat! Kısıtlama saatlerinde şehirlerarası seyahat yasağı İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatler ile Pazar günü özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılamayacak.