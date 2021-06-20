Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşçüler Çarşısı'nda 20 yıldır tespih satan Hasan Yılmaz, çok değerli olan bu tespihleri durumu iyi olan vatandaşlar ve Arap müşteriler tercih ediyor.

MERAKLILARI YÜKSEK FİYATA ALIYOR

Özel kutusunda sakladığı asırlık tespihleri hususi müşterilerin beğenisine sunan Yılmaz, meraklılarına bu tespihleri satıyor. Bu zamana kadar birçok kişi tarafından kullanılan bu tespihler hala meraklıları tarafından aranıp bulunarak yüksek fiyatlarla alınıyor.



500 İLA 3 BİN DOLAR ARASINDA SATILIYOR

Bu tespihlerin 100 yıl önce yapıldığını ifade eden Hasan Yılmaz, "Eskiden otomatik tezgahlar yokmuş, bu tespihler tamamen el işçiliğiyle yapılıyormuş. Eskiden plastik olmadığı için kehribardan yapılıyordu. Bu tespihlerin bu zamana kadar çok fazla sahibi olmuş. En son bizim elimize geçti. Bir asırlık kehribar tespihleri 500 ila 3 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Bu tespihleri genelde gelir durumu iyi olan insanlar alıyor" dedi.

Bodrum sokaklarını elinde tesbihle gezen Suudi prensi kimse tanımadı Suudi Arabistan'ın en zengin veliaht prensi Abdülaziz El Suud, elinde tesbih ile Bodrum'u sokak sokak dolaştı. 40 kişilik koruma ordusuyla gezen prensi kimse tanımadı.

Doktorun servet harcadığı tesbih koleksiyonu hayranlık uyandırıyor Eskişehir'de Dr. İhsan Oruk'un 10 yıl önce başlayarak bir servet yatırdığı işlemeli tesbihler görenleri hayran bırakıyor. Oruk'un 450'den fazla tesbihi bulunuyor.

