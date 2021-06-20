Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar geldi. Bursa'da meydana gelen olayda; iddiaya göre bir kadın, eski erkek arkadaşını başka bir kadınla görünce intikam duygusuyla hareket ederek adamın kız arkadaşına ulaştı. Kadın, “Elimde birlikte yaşadığımız anlara ait fotoğraflar var, bana dönmezse o fotoğrafları sana göndereceğim” dedi. Bunun üzerine öfkelenen adam, bir dönem ilişki yaşadığı kadınla buluşarak fotoğrafları silmesini istedi. Öfkeli adam, elindeki anahtarlıkla kafasına vurduğu kadından cep telefonunu alıp kaçtı. Kadının polisi aramasıyla birlikte yakalanan adam hakkında ‘nitelikli yağma’ suçundan dava açıldı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Temyize gidilen davada devreye Yargıtay Genel Kurulu girdi.

"BİLGİ EDİNMEK DE MENFAATTİR"

Yargıtay'dan çıkan kararda şöyle denildi: Suça konu telefonun sahibinin elinden cebir kullanılmak suretiyle alındığının sabit olduğu, yağma suçunun oluşması için suça konu malın sahiplenme kastıyla alınmasının şart olmadığı, yararlanmanın sadece ekonomik menfaati değil aynı zamanda bilgi edinmeyi de kapsadığı ortadadır. İçinde bulunduğumuz çağda cep telefonlarının birer bilgisayar mahiyetinde olup içerilerindeki bilgiye ulaşma, bilginin değiştirilmesi ya da yok edilmesinin de yararlanma kastını ortaya koyduğu, somut olayda söz konusu telefonun fotoğrafları silmek amacıyla geçici olarak kullanılma kastıyla alınması durumunda da faydalanma kastı gerçekleştiğinden yağma suçunun oluşacağı göz önünde bulundurulduğunda sanığa atılı nitelikli yağma suçunun tüm unsurları itibarıyla oluştuğunun kabulü gerekmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmiştir.

Yargıtay'dan emsal karar: Yeni eşi eski eşle kıyaslamak boşanma sebebi Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendirmeye alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karar verdi. Yargıtay, ölen eşin fotoğraflarını sürekli görünür yerde tutmayı ve yeni eşi eski eşle kıyaslamayı boşanma sebebi saydı.