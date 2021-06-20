Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı haber Sakarya'dan geldi, genç çift iki gün arayla vefat etti. Kaynarca ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Veysel Çur, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Eşini iki gün önce son yolculuğuna uğurlayan 36 yaşındaki Fikriye Çur da dün gece rahatsızlandı. Kalp krizi şüphesi ile hastaneye kaldırılan Çur, burada yapılan müdahale ardından tekrar evine döndü. Evinde yeniden fenalaşan Çur, hayatını kaybetti.

AİLE İKİNCİ ACIYLA SARSILDI

Çur ailesi, genç yaşta kalp krizine yenilen Veysel Çur’un acısını yaşarken, ikinci bir acıyla sarsıldı. İki gün arayla vefat eden çift büyük üzüntüye sebep oldu.

GERİDE GÖZÜ YAŞLI 2 ÇOCUK KALDI

Genç çiftin ardında ise gözü yaşlı 2 çocuğu ve fotoğrafları kaldı. Öte yandan, Fikriye Çur’un kesin ölüm sebebi ise otopsi sonucunda belli olacak.

Feci olay! Traktörün üzerinde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti Manisa'da 61 yaşındaki çiftçi, traktörün üzerinde kalp kirizi geçirerek yere düştü. Traktörün iki teker arasına sıkışan adam olay yerinde hayatını kaybetti.