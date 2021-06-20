Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. Hatay'da otomobil ve kamyonun feci şekilde çarpışması sonucunda bir kişi öldü. 2 kişininse ağır yaralı olduğu ve tedavi altına lındıkları öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Halit Gençoğlu'nun kullandığı otomobil, Soğuksu mevkiinde Öz buğday kavşağında A.D. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet sürücüsü ile aynı araçtaki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var Samsun'da elektrik direğine çarpan aracın devrilmesi sonucu, 1 kişi yararlanırken, 1'i çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TEM'de zincirleme kaza! 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var 1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobil TEM Otoyolu Sakarya geçişinde kaza yaptı. 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.