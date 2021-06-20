Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Mollasüleyman köyünde yaşayan Cesim Yazıcı'nın ağılına gece saatlerinde yabani hayvanlar dalarak koyunlara saldırdı. Korkunç olayda koyunlardan 45'i telef olurken, 40'ı yaralı kurtuldu.

Hayvanlara bakmaya gitti korkunç manzara ile karşılaştı

Sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için ağıla giden Yazıcı, görüdüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Daha sonra durumu hemen jandarma ile Eleşkirt Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne haber verdi. Ağıla gelen jandarma ile İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Cesim Yazıcı, AA muhabirine, "Sabah kuzuları otlaklara götürmek için ağıla girdiğimizde bütün kuzular kan içindeydi. Maddi zararım büyük, Allah bir daha yaşatmasın." dedi. Yetkililer, koyunlara kurtların saldırmış olabileceğini belirterek, konuya ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.



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