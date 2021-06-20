Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllara zarar gasp olayı İstanbul Çağlayan'da meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıslar, bindikleri taksideki şoförü sigara diye içirdikelri bonzai le bayıltıp gasp ettiler. Taksicinin parasını ve cep telefonunu alan hırsızlar kayıplara karıştı.

VERDİKLERİ SİGARADA BONZAİ ÇIKT

Olay, geçtiğimiz 30 Mayıs Pazar günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Bayram isimli taksici ellerinde hurda malzemeler olan iki şahsı aracına aldı. Şahıslar ellerindeki malzemeleri aracın bagajına koyduktan sonra taksiciye hurdaları satmaya gittiklerini söyledi. Ardından taksici Bayram, şahısları Merkez Mahallesi'ndeki bir hurdacıya götürdü.

Hurda malzemeleri satmak için bir şahıs araçtan inerken, diğer şahıs ise bekledikleri sırada taksici Sami Bayram'ı kandırarak içinde bonzai olan sigara ikram etti. Taksici bonzaili sigarayı bilmeden içtikten sonra uykusu gelmeye başladı. Hurdayı satan diğer şahıs araca gelerek, taksiciye "Bizi geldiğimiz yere bırak, çok uykun varsa bize anahtarı ver biz kendimiz götürelim" dedi. Bunun üzerine taksici uyumadan önce şahıslardan şüphelenerek aracı durdurup anahtarı cebine koydu.

TAKSİCİNİN PARASINI VE TELEFONUNU ÇALDILAR

Taksici bonzainin etkisiyle bir süre sonra bayıldı. Bunun üzerine hırsızlar taksicinin telefonunu ve 220 lira parasını çalarak kayıplara karıştı. Taksici saat 12.30 gibi uyanarak soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri taksicinin yanına gelerek, yaptığı çalışmalarda şahıslardan bir tanesinin çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.D. (25) olduğunu tespit etti.

ÇALDIKLARINI DA UYUŞTURUCUYA YATIRMIŞLAR

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde D.D. isimli hırsız Çağlayan Mahallesi Uyum Sokak üzerinde bulunan evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hırsız D.D. ilk ifadesinde, suçunu itiraf ederek arkadaşının isminin Çağatay olduğunu ve hırsızlıktan sonra Kuştepe Mahallesine giderek tanımadıkları bir kişiden telefon karşılığında uyuşturucu aldıklarını söylediği öğrenildi.

Yakalanan hırsız D.D. polis merkezine teslim edilirken, diğer hırsızın yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Öte yandan, hırsızların olaydan kısa bir süre önce birlikte yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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